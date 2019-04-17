أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الحريق الرهيب الذي دمر كاتدرائية نوتردام، أحد رموز باريس وتراث البشرية، أيضا أحزننا للغاية"، مشيراً إلى أنه "باسمي ونيابة عن شعبي، أتمنى أن يتعافى الشعب الفرنسي مما حدث".
واندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا، حيث يزورها ملايين السياح سنويا. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لتنتهي في عام 1345، ولعبت الكاتدرائية دورا تاريخاً لدى ملوك فرنسا في الماضي، الذين اعتادوا القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها، ما جعل منها أشهر كاتدرائية فرنسية، نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: الحريق الرهيب الذي دمر كاتدرائية نوتردام أحزننا للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.