موغريني: الإتحاد الأوروبي لن يعترف بشرعية المجلس العسكري بالسودان

أعلنت مفوضة ​السياسة​ الخارجية في ​الإتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغريني​ أن "​الاتحاد الأوروبي​ لن يعترف بشرعية ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​".

واكن كل من ملك ​السعودية​ و​البحرين​ ورئيس ​الإمارات​ و​أمير قطر​ والرئيس المصري قد أتصلوا برئيس المجلس العسكري ​عبد الفتاح البرهان​ وأعلنوا عن دعمهم له.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ عين مبعوثا جديدا للسودان للعمل مع الاتحاد الإفريقي في التوسط لإنهاء الأزمة هو نيكولاس هايسوم.

وكان المجلس العسكري برئاية عوض بن عوف قد أعلن عن الإطاحة بالرئيس السابق ​عمر البشير​ وتوليه الحكم، وبعد استمرار التظاهرات قدم بن عوف باستقالته وتسلم البرهان قيادة المجلس العسكري الإنتقالي.