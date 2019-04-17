أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بشرعية المجلس العسكري الانتقالي في السودان".
واكن كل من ملك السعودية والبحرين ورئيس الإمارات وأمير قطر والرئيس المصري قد أتصلوا برئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وأعلنوا عن دعمهم له.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عين مبعوثا جديدا للسودان للعمل مع الاتحاد الإفريقي في التوسط لإنهاء الأزمة هو نيكولاس هايسوم.
وكان المجلس العسكري برئاية عوض بن عوف قد أعلن عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتوليه الحكم، وبعد استمرار التظاهرات قدم بن عوف باستقالته وتسلم البرهان قيادة المجلس العسكري الإنتقالي.
كانت هذه تفاصيل خبر موغريني: الإتحاد الأوروبي لن يعترف بشرعية المجلس العسكري بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.