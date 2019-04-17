الشرطة العراقية تعتقل عنصرا من داعش متهم بتهريب عائلات في نينوى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ​العراق​ية، اعتقال أحد عناصر "​تنظيم داعش​"، متهم بتهجير عائلات عراقية في محافظة نينوي، فضلا عن مبايعته لزعيم التنظيم ​أبو بكر البغدادي​. وذكرت ​القيادة​ في بيان بثته أن "قوات قسم شرطة قضاء قلعة صالح وبعد توفر معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الداعشي، لدى عودته من ​مدينة الموصل​ إلى محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، مشيرة إلى أنه اعترف بارتباطه ب​تنظيم داعش الإرهابي​ وقيامه بمبايعة أبو بكر البغدادي، فضلاً عن اعترافه بتهجير بعض ​العائلات العراقية​ من مختلف الأديان في محافظة نينوي".

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