عبد المهدي: نحن أمام تحول كبير في علاقات العراق مع السعودية

أكد رئيس الحكومة ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أن "أنني سأزور ​الرياض​ يوم الأربعاء رفقة عدد كبير من رجال الاعمال"، مبيناً أن "العراق أمام تحول كبير في علاقاته مع ​السعودية​".

وخلال مؤتمر صحفي في ​بغداد​، أوضح عبد المهدي أن "زيارتي إلى السعودية ستكون مكشوفة وأمام الجميع"، مشيرا إلى أنه "سيزور ​فرنسا​ و​ألمانيا​ قبل ​شهر رمضان​".