أكد رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي أن "أنني سأزور الرياض يوم الأربعاء رفقة عدد كبير من رجال الاعمال"، مبيناً أن "العراق أمام تحول كبير في علاقاته مع السعودية".
وخلال مؤتمر صحفي في بغداد، أوضح عبد المهدي أن "زيارتي إلى السعودية ستكون مكشوفة وأمام الجميع"، مشيرا إلى أنه "سيزور فرنسا وألمانيا قبل شهر رمضان".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: نحن أمام تحول كبير في علاقات العراق مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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