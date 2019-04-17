الملك محمد السادس يستقبل آل الشيخ ونهائي البطولة العربية2020بالمغرب

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم الثلاثاء، عن حمل النسخة المقبلة للبطولة العربية لإسم الملك محمد السادس، بعد لقاء جمعه بالأخير بالقصر الملكي في مدينة الرباط،

ونشر المسؤول الكروي المثير للجدل تدوينة عبر صفحته الرسمية على “فايبسوك”، تجمعه بالملك محمد السادس مرفوقة بتعليق: أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربيه تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه … 2020 النهائي في الرباط الغالية”.

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وأوضح ال الشيخ بأن نهائي النسخة الثانية للبطولة العربية، في حلتها الجديدة ستقام في المغرب، بعد تأكيد موافقة الملك محمد السادس عليها، حسب التدوينة ذاتها، وتحديدا بالعاصمة الرباط.