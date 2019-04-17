بثلاثية..برشلونة يعبر لنصف نهائي “تشامبيونز ليغ”

تأهل فريق برشلونة الإسباني،مساء اليوم الثلاثاء، إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه أمام مانشستر يونايد، بثلاثية نظيفة برسم إياب دور الربع، الذي أقيم على أرضية ملعب “الكامب نو”.

ثلاثية الكتالوني، سجلها كل من ليونيل ميسي في مناسبتين(د16) و (د20)، و فيليب كوتينيو (د61).

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت لصالح برشلونة بهدف دون رد، قبل أن تنهار دفاعات “المان يونايتد”، في إياب الكامب نو.

هذا وتمت الاستعانة بتقنية “الفيديو”، في مباراة اليوم بعد سقوط إيفان راكيتيتش في منطقة الجزاء وإعلان ركلة جزاء تم إلغائها بعد اللجوء إلى التقنية.