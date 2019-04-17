الإصابة..شبح يضرب لاعب الأسود مزراوي في مباراة يوفنتوس

ضربة موجعة للاعب الأسود نصير مزراوي، بعد تعرضه للاصابة، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة فريقه أياكس أمستردام ويوفنتوس والمقامة حاليا ب” آليانز ستاديوم”، برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
واضطر مدرب الأياكس إلى تغيير نصير مزراوي في الدقيقة 11 من عمر المواجهة، بعد تعرضه للاصابة، في انتظار تشخيص إصابته من طرف الطاقم الطبي خلال الساعات المقبلة.
وكان لاعب الأسود مزراوي قد غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة، إلى أن عودته اليوم اصطدمت بشبح تكرار نفس السيناريو، دقائق بعد صافرة بداية اللقاء القمة بين يوفنتةس.
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