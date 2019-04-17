ولد أسطورة الكوميديا العالمي “شارلي شابلن”، في مثل هذا اليوم (16 أبريل) من عام 1889، وعلى الرغم من أنه أمضى طفولة بئيسة، إلا أن ذلك لم يمنعه من بداية الفن في سن مبكرة، ليصبح بعد سنوات واحدا من بين النجوم، الذين يشرفون على أفلامهم بأنفسهم على مستوى الكتابة، والتشخيص، والموسيقى التصويرية في سبيل البحث عن الكمال الفني.
في الفيديو التالي معلومات قد لا تعرفها عن الأسطورة “تشارلي تشابلن”:
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد الأسطورة “شارلي تشابلن”.. معلومات قد لا تعرفها عنه ! -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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