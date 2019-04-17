فاس .. توقيف لص هاجم وكالة بنكية وسرق 94 ألف درهم

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالعنف، استهدفت وكالة تجارية لتحويل الأموال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن فاس كانت قد توصلت، خلال الأسبوع المنصرم، بشكاية من مستخدم في وكالة تجارية لتحويل الأموال يتهم فيها شخصا بمداهمته داخل الوكالة، وتعريضه لسرقة مبلغ 94 ألف درهم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.