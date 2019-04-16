الولايات المتحدة تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان المحتل وغرينبلات ينشرها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في خطوة تؤكد انحيازه التام لإسرائيل، نشر المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، صورة لخريطة محدثة اعتمدتها السلطات الأميركية الرسمية، تظهر فيها هضبة الجولان السوري المحتلة ضمن حدود إسرائيل.

وغرّد غرينبلات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "مرحبا بالخارطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعلان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.

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ويخالف إعلان ترامب القانون الدولي الذي يمنع فرض ضم المناطق المحتلة لسيادة الدولة التي احتلتها، وبموجب كل الأعراف والمواثيق الدولية وعلى رأسها القرار 242، مرتفعات الجولان هي أرض سورية احتلتها إسرائيل ولا يمكنها ضمها لسيادتها.

وكان ترامب قد صرّح بأنه اتخذ القرار بعد تلقيه درسا سريعا في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف، وتابع أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس بولاية نيفادا، إنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط ومن بينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.