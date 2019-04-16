دوري الأبطال: برشلونة يجرد "الشياطين الحمر" ويبلغ نصف النهائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد فريق برشلونة الإسباني بطاقة تأهله للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية نظيفة، ضمن مرحلة إياب الدور ربع النهائي.

وأحرز ثلاثية برشلونة كل من اللاعبين ليونيل ميسي (هدفان) وفيليب كوتينيو.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الكاتالوني بهدف يتيم.

مجريات المباراة:

كاد يونايتد يباغت منافسه بهدف في الدقيقة الأولى، عندما تلقى راشفورد تمريرة من بوجبا في الناحية اليسرى من منطقة الجزاء، ليسدد بوجه قدمه الخارجي في العارضة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض في الدقيقة العاشرة بعد سقوط لاعب برشلونة إيفان راكيتيش داخل المنطقة، إلا أنه عاد وألغى قراره بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

لكن برشلونة لم يمهل منافسه كثيرا، فافتتح التسجيل بالدقيقة 16، عندما استغل ميسي خطأ أشلي يونج في التعامل مع الكرة، ليتقدم بها ويتخطى كريس سمولينج قبل أن يسددها على يمين الحارس دي خيا، والأخير ساعد ميسي على إضافة هدفه الثاني في الدقيقة 20، عندما مرت تسديدة نجم برشلونة الزاحفة من تحت جسده لتستقر في المرمى.

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واصل برشلونة هجومه الهادر، وتلقى ميسي تمريرة من الظهير الأيسر يوردي ألبا ليسددها فوق المرمى بالدقيقة 26، وعاد قائد برشلونة لينفذ ركلة حرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 36، وجرب بوجبا حظه بتسديدة من بعد 20 يارده سيطر عليها الحارس مارك أندري تير شتيجن في الدقيقة 39، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أرسل ألبا كرة نحو القائم البعيد لمرمى يونايتد، قابلها سيرجي روبرتو بلمسة واحدة، لكن دي خيا ظهر من العدم لينقذ الموقف.

واقترب ميسي من إكمال الهاتريك في الدقيقة 47 بعدما قابل تمريرة سواريز بلمسة واحدة لكن محاولته ارتدت من يونج إلى ركنية، وانتظر الفريق الكاتالوني حتى الدقيقة 61 ليضيف الهدف الثالث عن طريق كوتينيو الذي استقبل الكرة من بعد 25 يارده وتقدم بها قليلا ليسددها مركزة في الزاوية العليا اليسرى لمرمى دي خيا.

وقدم ميسي لمحة فنية جميلة في الدقيقة 64، عندما نفذ حركة مقصية مرت بجانب القائم، ليدخل بعدها ديوجو دالوت إلى تشكيلة يونايتد بدلا من أنتوني مارسيال، في المقابل دخل سيميدو إلى تشكيلة برشلونة على حساب سيرجي روبرتو، ليهدأ إيقاع المباراة مع مرور الوقت.

وأفلتت الكرة من لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس على مشارف منطقة جزاء فريقه ليلتقطها لينجارد ويسدد فوق العارضة بالدقيقة 79، وشارك أليكسيس سانشيز في تشكيلة يونايتد بدلا من لينجارد، وقبلها شارك لوكاكو على حساب راشفورد، ثم أقحم برشلونة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي مكان كوتينيو.

ووصلت الكرة إلى سواريز على حافة المنطقة لكنه سدد غير مركزة فوق المرمى بالدقيقة 89.، ورد يونايتد بعدها بلحظات من خلال هجمة مرتدة انطلاق من خلالها دالوت في الناحية اليمنى، ليرسل كرة عرضية متوسط الارتفاع، غاص لها سانشيز برأسه، بيد أن تير شتيجن حرمه من التسجيل بتصد رائع، رد عليه دي خيا بحرمان ميسي من هدفه الثالث في اللقاء.