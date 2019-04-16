شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: ندعم استقرار السودان والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأعرب، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. عن استعداد مصر لتقديم سبل الدعم كافة للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وأكد الرئيس المصري ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان.