شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: ندعم استقرار السودان والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. عن استعداد مصر لتقديم سبل الدعم كافة للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.
وأكد الرئيس المصري ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري: ندعم استقرار السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.