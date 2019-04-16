شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات «التحالف» تدك تجمعات للميليشيا في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال اليمن. ودكت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية في مديرية باقم شمال غربي صعدة. وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبل الجبادي والتباب المجاورة له، مضيفًا أن الضربات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وتدمير أطقمها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات «التحالف» تدك تجمعات للميليشيا في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.