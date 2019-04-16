شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تثمن تقدير «الوزراء» لـ«رسالة الإسلام» والان نبدء بالتفاصيل
وتابع: "إضافة إلى تثمين المجلس في هذا السياق منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شهادة " الشخصية المؤثرة عالميًا " للعام 2018م، بوصفه الشخصية الأقوى تأثيرًا على مستوى العالم، وحصول سموه على درع الشكر والتقدير من جمعية مجلس علماء باكستان واللتين سلمهما الرئيس الباكستاني، تقديرًا لجهود سموه الكبيرة وأعماله المتواصلة لخدمة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين ومبادراته لتعزيز الأمن والسلم والسلام العالمي.
وقال الأشرفي في تصريح له: "إن سمو ولي العهد أهلًا لهذه الشهادة بل إن جهود سموه كبيرة ومباركة ومسددة، لا يمكن حصرها في هذه الشهادة، مشيرًا إلى أن الجهود التي يبذلها سموه الكريم في تنفيذ الرؤيةِ المباركةِ الطموحةِ رؤية المملكة 2030، جهودٌ يشهد بها القاصي والداني، والقريب والبعيد، وهي جهود متواصلة، وعمل دؤوب، لوطن طموح وأملٍ مشرق وشبابٍ معطاء جاد.
وأكد أن سمو ولي العهد – حفظه الله - يسابق الزمن ويواصل العمل ليلًا ونهارًا في سبيل رقي وتنمية ونماء ورفعة هذا الوطن المعطاء المبارك .
وسأل الشيخ طاهر محمود الأشرفي في ختام - تصريحه -المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ في أداء الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا المسلمين.
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