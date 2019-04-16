السودان: (الانتقالي) يوضح متى ومن سيسلم البشير للجنائية الدولية

أعلن بقاء قواته في اليمن حتى يحقق التحالف العربي أهدافه

الخرطوم ـ الوكالات: أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية شأن تقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في السودان لاحقا، وليس من اختصاصاته. ونقلت صحيفة “الراكوبة” السودانية، عن عضو المجلس الانتقالي الفريق جلال الدين الشيخ الطيب قوله من إثيوبيا: “قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية , سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي”. ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة “الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008. وأوفد الفريق الشيخ إلى أديس أبابا لإطلاع قيادتها والاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيقاد”، على تطورات الأوضاع في بلاده بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وهدد الاتحاد الإفريقي ومقره أديس أبابا، بتعليق عضوية الخرطوم إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما. ودعا الفريق الشيخ خلال زيارته الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى دعم المجلس لتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السودان. من جهته أكد الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان بقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن حتي تحقق اهدافها. وقال نائب رئيس المجلس في تصريح لوكالة الأنباء السودانية(سونا) “إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقي قواتنا حتي يحقق التحالف اهدافه “. يشار إلى أن التحالف العربي يدعم الجيش اليمني في قتاله ضد انصار الله من اجل استعادة سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا على كامل أراضي اليمن. من ناحيته جدَّد مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله ، مؤكدا دعمه للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي السوداني . وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانٍ عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس ” ان المجلس جدَّد تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله ما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق”. وأضاف الشبانة “إنّ توجيهات صدرت من خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني”. وأوضح أن المساعدات” تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، تأكيدًا على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كل الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان “.