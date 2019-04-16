أوغندا مستعدة للتفكير في منح اللجوء للبشير

أعلنت أوغندا، الثلاثاء، استعدادها لاستقبال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.



وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم "إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا".



وتابع هنري أنه نظراً لدور البشير الرئيسي في التوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان المجاور، فإن "الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء".

وأضاف أن "أوغندا تتابع من كثب التطورات في السودان، وتطلب من القيادة الجديدة احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للحكم المدني".

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وأوغندا بين العديد من الدول الأفريقية التي استقبلت البشير ولم تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها من الموقعين على ميثاق تأسيسها.





ويواجه البشير تهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع في إقليم دارفور.

وشهد السودان حراكاً شعبياً بدأ في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاماً.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، تتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.