الان تتابع السودان.. أصوات إطلاق نار في مقر الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 11 دقيقة - 12:26 ص, 17 أبريل 2019 م التعليقات: 0 سمعت أصوات أعيرة نارية في محيط الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وتواردت أنباء عن إصابة شخص.

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