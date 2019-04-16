أوغندا: يا أهلا بالبشير

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلنت أوغندا، الثلاثاء، استعدادها لاستقبال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم “إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا”.

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وتابع هنري أنه نظراً لدور البشير الرئيسي في التوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان المجاور، فإن “الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء”.

وأضاف أن “أوغندا تتابع من كثب التطورات في السودان، وتطلب من القيادة الجديدة احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للحكم المدني”.

وأوغندا بين العديد من الدول الأفريقية التي استقبلت البشير ولم تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها من الموقعين على ميثاق تأسيسها.