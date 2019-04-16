حظر حسابات قادة مليشيا الحرس الثوري الإيراني على إنستغرام

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حظرت شبكة إنستغرام الثلاثاء عددا من الحسابات التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني وقادته العسكريين.

وتضم الحسابات التي تم حظرها أسماء القائد العام لمليشيا الحرس الثوري محمد علي جعفري، وقائد قوات القدس قاسم سليمان، والعميد موسى كمالي، وآخرين.

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وتظهر رسالة على الحسابات المحظورة من إنستغرام مفادها: “نعتذر، هذه الصفحة غير متاحة”.

وأدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني رسميا الاثنين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويعاقب القانون أي مواطن أميركي يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما.