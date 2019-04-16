ليبيا.. القوات البحرية ترصد وصول سفن تركية حربية قبالة طرابلس ومصراتة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

رصدت القوات البحرية الليبية، الثلاثاء، وصول سفن تركية حربية قبالة شواطئ طرابلس ومصراتة.

ونقلت قناة العربية عن مصادرها في القوات البحرية الليبية قولها إن القوات رصدت تحركات لسفن حربية تحمل أعلاما تركية قبالة شواطئ طرابلس ومصراتة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الثلاثاء، إن المعارك التي يخوضها الجيش منذ الصباح تركزت ضد تنظيمي داعش والإخوان الإرهابيين، داعيا قطر وتركيا لوقف تدخلاتها في الشأن الليبي.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي عقده لمتابعة مستجدات عملية “طوفان الكرامة، أن الاشتباكات التي خاضها الجيش اليوم كانت ضد الجماعة الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، وتنظيمي داعش والإخوان الإرهابيين.

وأكد أن هذه المعارك “تظهر أن القتال هو بين الليبيين والإرهاب بكل أشكاله”.

وتخوض قوات الجيش الوطني الليبي منذ أيام عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة الليبية، طرابلس، من الميلشيات والجماعات المسلحة التي تلقى دعما خارجيا.