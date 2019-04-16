الان تتابع بالفيديو: عبر هاتفه الذكي.. الرئيس الإندونيسي يسجل حديثا أخويا مع خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل الرئيس الإندونسي، جوكو ويدودو، حديثا أخويا عبر هاتفه الذكي، دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك ويدودو حديثه الأخوي مع خادم الحرمين الشريفين، عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين.

وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال الفيديو، “إن المملكة العربية السعودية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين، وهي ترحب بالأخوة في أي وقت”.

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي.

فيما حضرها من جانب الإندونيسي: وزيرة الخارجية روتينو مرسودي، ورئيس الشؤون الخاصة الفريق مولدكو، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.