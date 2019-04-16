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السيسي يؤكد دعم مصر لإستقرار السودان

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جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قال المتحدث باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأخير أجرى اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً مع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وأكد دعم مصر لاستقرار السودان.

وقال المتحدث في بيان، إن السيسي أكد «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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