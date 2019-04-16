شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد دعم مصر لإستقرار السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قال المتحدث باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأخير أجرى اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً مع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وأكد دعم مصر لاستقرار السودان.

وقال المتحدث في بيان، إن السيسي أكد «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق».