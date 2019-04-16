شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 70 حوثياً بمحافظة الضالع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الضالع)لقي 70 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم اليوم (الثلاثاء)، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.
وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات بين الجيش الوطني وعناصر الميليشيا في الجبهة، أسفرت أيضًا عن إصابة 20 من عناصر الميليشيا الإرهابية، إلى جانب تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
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