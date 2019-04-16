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مصرع 70 حوثياً بمحافظة الضالع

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جدة - خالد شويل - واس (الضالع)

لقي 70 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم اليوم (الثلاثاء)، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات بين الجيش الوطني وعناصر الميليشيا في الجبهة، أسفرت أيضًا عن إصابة 20 من عناصر الميليشيا الإرهابية، إلى جانب تدمير عدد من الآليات التابعة لها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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