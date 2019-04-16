شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث بإسم الرئيس التركي: نتوقع حماية الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال متحدث باسم الرئاسة التركية في واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، إن تركيا تتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترمب إعفاء لحمايتها إذا قرر الكونجرس الأمريكي معاقبة أنقرة على شرائها المقرر لمنظومة روسية للدفاع الجوي.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إذا أتمت تركيا صفقتها مع روسيا.

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وتقول أنقرة إن شراء المنظومة الروسية يجب ألا يؤدي إلى فرض عقوبات لأن تركيا ليست غريماً لواشنطن، ولا تزال على التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي للصحفيين: «إذا كان الأمر كذلك.. وأقر الكونجرس العقوبات المقترحة فإننا بالطبع نتوقع أن يستخدم الرئيس ترمب سلطاته لإصدار إعفاء بشأن تلك المسألة».

ويصف المسؤولون الأمريكيون شراء تركيا المقرر لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 بأنه «معضلة عميقة» قائلين إنها ستهدد أمن مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.