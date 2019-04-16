شكرا لقرائتكم رئيس وزراء العراق: نحن أمام تحول كبير بعلاقتنا مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنه سيزور المملكة العربية السعودية الأربعاء برفقة عدد كبير من رجال الأعمال.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي الثلاثاء، "سنتوجه يوم غد الأربعاء إلى السعودية مع عدد كبير من رجال الأعمال"، موضحا "نحن أمام تحول كبير في علاقاتنا مع السعودية".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "الزيارة إلى السعودية ستكون ملفاتها مكشوفة أمام الجيمع".
وسبق الزيارة المرتقبة، حركة مكوكية بين الوفود الحكومية والاقتصادية من البلدين، تتوج الأربعاء بزيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى الرياض على رأس وفد تجاري واقتصادي وحكومي ضخم.
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