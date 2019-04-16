بالفيديو: أسلاك كهربائية تنقذ ركاب طائرة من موت محقق

دبي - بواسطة محمد فارس بعد نفاذ مخزون الوقود وسوء الأحوال الجوية وجد ركاب طائرة صغيرة أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه. الطائرة الصغيرة كانت في طريقها للاصطدام بالأرض والتحطم لولا أسلاك كهربائية سميكة أنقذت الركاب من موت محقق. فكيف ذلك؟ © nytimes.com صورة الطائرة الصغيرة.

ذكر موقع مجلة "دير شبيغل" اليوم الثلاثاء (16 نيسان/أبريل 2019) أن ثلاثة ركاب، نجوا من موت محقق عقب سقوط طائرتهم الصغيرة بالقرب من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف الموقع الألماني أن الفضل في نجاة الركاب يعود إلى أسلاك الكهرباء السميكة، التي حطت فوقها الطائرة الصغيرة، وحالت دون اصطدامها بالأرض.

وأوضح موقع "دير شبيغل" أن الطائرة الصغيرة ذات المحرك الواحد، حاولت حوالي ست مرات الهبوط بسبب الضباب الكثيف قرب جزيرة "لونغ آيلاند"، بيد أن كل محاولتها باءت بالفشل، وأردف أنه بعد نفاذ وقودها سقطت الطائرة فوق أسلاك كهرباء سميكة بمنطقة سكنية بالقرب من نيويورك.

ونوه نفس المصدر إلى أن الطائرة اصطدمت أول الأمر بسقف كنيسة، ثم علقت بعد ذلك في أسلاك الكهرباء السميكة، والتي حالت بمسافة قصيرة للغاية دون اصطدامها بالأرض، وتعرضها بالتالي إلى التحطم.

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وفي سياق متصل، أفاد موقع صحيفة "نيويورك تايمز" أن الشرطة وجدت عقب وصولها إلى عين المكان الطائرة الصغيرة مُعلقة في أسلاك الكهرباء السميكة، وأضاف أن ربان الطائرة وراكبان كانوا يجلسون على حافة الطريق، وذلك من دون تعرضهم إلى أي أذى.

وتابع نفس المصدر أن وقائع هذه الحادثة تعود إلى ليلة الأحد الماضي، حيث تسبب سوء الأحول الجوية ونفاذ الوقود في عجز الطائرة الصغيرة عن الوصول إلى المطار، فيما قال باتريك رايد مفوض شرطة إن "الأسلاك منعت بالفعل الطائرة من ضرب الأرض".

ر.م/ع.ش