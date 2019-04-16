تغريدة دونالد ترامب حول حريق نوتردام تثير موجة سخرية

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أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونصيحته السريعة للفرنسيين حول طريقة التعامل مع النيران التي التهمت كاتدرائية نوتردام جدلا واسع بين رواد مواقع التواصل الاجماعي.
وتمايزت تغريدة ترامب عن باقي رؤساء وقادة العالم بشكل واضح، حيث شارك فيها برأيه حول كيفية إخماد النيران، مشيرا إلى إمكانية استخدام الطائرات في إطفائها.
وورد في تغريدة الرئيس ترامب مايلي: "إنه لأمر مروع للغاية أن نشاهد النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام في باريس. ربما يمكن استخدام صهاريج المياه الطائرة لإخمادها. يجب التصرف بسرعة!".
وفي إطار ما سبق، أكد خبراء إطفاء الحرائق، وعلى رأسهم القائد الأسبق لفوج إطفاء مدينة نيويورك، وين مكبارتلاند، أن استخدام الطائرات في إخماد حريق كالذي اشتعل في كاتدرائية نوتردام، يؤدي إلى كارثة حقيقية، ذلك لأن "رمي أطنان من الماء على البناء المشتعل من شأنه أن يسبب انهيار كاملا في بنيته، ويعقد الوضع أكثر".
وولدت تغريدة ترامب الأخيرة موجة سخرية لافتة على موقع تويتر، حيث كتب أحد المتابعين: "لقد أصبحت رجل إطفاء أيضا؟ يا رجل، يمكنك فعل كل شي!"، وأضاف آخر: "يعلم الجميع أن الشيء الصحيح الذي يجب القيام به عند تعرض مبان تراثية هشة، لا تقدر بثمن، للخطر، هو إسقاط مئات الأطنان من الماء عليها".
المصدر: تويتر + إنديبندنت
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من Dailymotion
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.