شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مصر الثورة": موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية إنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية المقترحة.

وأكد "أبو العطا" أن مشهد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية ديمقراطية، مشيرا إلى أن الموافقة تمهد الطريق لإنجاز تاريخى على أرض مصر، خاصة أن الدستور الحالى تمت كتابته فى ظروف طارئة.

وأضاف رئيس "مصر الثورة" أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة فى طريق الاستقرار وبناء دولة متقدمة مثل باقى دول العالم، لافتا إلى أن أعضاء المجلس النواب يتحلون بالمسئولية الحقيقة وسيذكر التاريخ كل ما فعلوه من أجل صالح الوطن فى مرحلة شديدة الحساسية.

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وفى السياق نفسه عبر الدكتور حسين أبو العطا عن سعادته بتزيين قاعات مجلس النواب بعلم مصر والنشيد الوطنى، قائلا: "شيء وطنى رائع وعظيم وجليل ولم نره من قبل فى البرلمان المصري".

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق نهائيا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم.

ووافق على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا فى الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهى دينا عبد العزيز. جاء ذلك فى الجلسة العامة الثالثة للبرلمان اليوم، والتى امتدت قرابة 10 ساعات متواصلة.