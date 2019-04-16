شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النائبة ماريان عازر كـ"إمراة العقد" فى الأكاديميا بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار المنتدى الاقتصادى الدولى السنوى للمرأة 2019 الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام، كـ"امرأة العقد" فى الأكاديميا بالهند، نظرا لمشوارها الأكاديمى العلمى الحافل، حيث جاء ذلك فى فعاليات الدورة العالمية الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادى الدولى السنوى للمرأة 2019، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل 2019 بنيو دلهى بالهند.

ويعد المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة منبرا دوليا لتمكين النساء القياديات فى جميع المجالات ومن جميع أنحاء العالم، وتعزيز القدرات والتواصل حول العالم، حيث شهد هذا العام حضور وإلقاء كلمة متميزة عن تمكين المرأة المصرية من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، كما حضرت نخبة من قادة الفكر بالعالم من وزراء، ورؤساء بلديات، ورؤساء جامعات وأساتذة، وقضاة، وسفراء ودبلوماسيين، بالإضافة إلى سيدات الأعمال الملهمات ورجال الأعمال من مختلف المجالات من ١٢٠ دولة حول العالم.

وألقت الدكتورة ماريان عازر كلمة بمناسبة التكريم قالت إنها سعيدة بالوجود فى بلد له تاريخ وحضارة عريقة مثل الهند فى وسط حشد من الشخصيات الناجحة الملهمة كل فى مجاله. وتحدثت عن تمكين المرأة المصرية بإرادة سياسية قوية وتنفيذ حقيقى على الأرض.

وذكرت ماريان عازر، فى بيان لها، بعض المناصب التى تولتها المرأة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن المرأة المصرية كانت دائما صاحبة دور مؤثر على مر السنين ومنذ العصر الفرعونى.

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وأضافت أنه شرف لها أن تكون عضوة فى البرلمان المصرى وتشعر أن دورها هو خدمة الناس، واستشهدت بمقولة المهتاما غاندى الذى قال "إن افضل طريقة أن يجد الإنسان نفسه هو أن يخسرها فى خدمة الناس".

وذكرت أن كونها رئيسة لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام يضع عليها مسئولية كبيرة إذ إن هذا البرلمان الدولى ومعه المجلس الدولى للتسامح والسلام يقوم بدور مهم فى التواصل بين البرلمانيين على مستوى العالم، للوقوف على أهم القضايا التى تمس سلام الإنسانية، بالإضافة إلى تأهيل الشباب والمرأة كسفراء للسلام، مستشهدة بقول الأم تريزا "إذا كنا قد فقدنا السلام فذلك لأننا نسينا أننا تنتمى بعضنا لبعض"، ثم تحدثت عن دورها كأستاذة جامعية والرسالة الهامة الواجبة على كل أستاذ جامعى تجاه الطلبة ليس فقط فى تدريس المحاضرات بل فى مساعدة الطلبة على اتقان البحث العلمى والمهارات الأكاديمية المختلفة، وأضافت أن أجمل لحظات تكون عند مساعدة الطلاب فى التخطيط من أجل مستقبل متميز لهم.

وأعربت "عازر" عن سعادتها أن المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة برئاسة الدكتورة هاربين أرورا، قد أعلن عن استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات الدورة القادمة للمنتدى خلال شهر مارس 2020 تتويجا للإنجازات التى حققتها المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، واختتمت كلمتها بتوجيه الدعوة وتحفيز المشاركين فى المؤتمر لحضور المنتدى الاقتصادى فى مصر 2020.

وقالت الدكتورة ماريان عازر إن استضافة هذا الحدث الدولى المهم هو نتاج جهود الدكتورة مايا مرسى والسفيرة هبة المراسى والسفير حاتم تاج الدين سفير مصر السابق بالهند، علما قد سبق أن استضاف هذا المنتدى عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتونس والمغرب وكولومبيا والمكسيك والبرتغال وسلوفينيا..

جدير بالذكر أن الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر الأستاذ المساعد ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومى للاتصالات وأستاذ مساعد بجامعة النيل وكانت تشغل منصب معاون وزير الاتصالات للمبادرات الاستراتيجة قبل التعيين فى مجلس النواب، وهى حاصلة على الماجستير والدكتوراه فى هندسة الاتصالات والالكترونيات ولها أكثر من 70 بحثا منشور دوليا وحصلت العديد من الجوائز والتقديرات الدولية والوطنية، بالإضافة إلى ذلك فقد تم اختيارها ضمن أفضل ١٠ محاضرين فى مصر من السفارة البريطانية وأكاديمية البحث العلمى، وتلقى محاضرات علمية وتنموية فى كل أنحاء العالم، وحصلت على جوائز، وشهادات، ومنح من مؤسسات دولية عديدة. على سبيل المثال لا الحصر وزارة الخارجية الأمريكية، وأكاديمية البحث العلمى، وشركة جوجل، وجامعة ميشيجان ديربورن، والقنصلية البريطانية وجمعية ACM SIGCOMM الهندسية. عضو فى المنظمات الدولية والوطنية فى مجالات متنوعة مثل السياسة والمرأة والشباب والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والحوكمة مثل مجلس إدارة فيسبوك لبرنامج القيادة فى تنمية المجتمع أيضا هى رئيس مجلس ادارة مؤسسة ايساكا الأمريكية المعنية بحوكمة المعلومات بمصر ولها ٢٢٥ فرع على مستوى العالم وعضو لجنة تحكيم سداسية على مستوى العالم فى هذه المؤسسة عام ٢٠١٨.