شكرا لقرائتكم خبر عن نادية هنرى تعلن موافقتها على التعديلات الدستورية.. وإشادة برلمانية بإدارة رئيس النواب للجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء التصويت علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014 ، العديد من المشاهد، ومنها موافقة النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، علي التعديلات المقترحة رغم اعترضها من حيث المبدأ في مرحلة سابقة.

وأوضحت هنري أسباب عدولها عن موقفها السابق وموافقتها علي التعديلات، ولعل في مقدمتها الاستجابة إلي بعض المقترحات التي تقدمت بها المعارضة بالإضافة إلي الموافقة تأييد الدولة المدنية، مشيرة إلي أنها جاءت إلي البرلمان محملة بأراء ناخبيها، ومطالبهم بالتأكيد علي مدنية الدولة.

وأشارت البرلمانية إلي الحاجة إلي دستور جديد للبلاد، موجهة حديثها إلي جميع النواب : " أقول لا ضرر من وجود المعارضة أو الاغلبية، وعلينا أن نقبل المعارض في صورة صحيحة، فلدينة رأي يرغب إيضاله، وتحقيقة فلا يستمر في رفضة بل يصل إلي الموافقة"، ليعلق رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيدة أنه يجل المعارضة ويقف علي مسافة واحدة من الجميع.

وأكد عبد العال، أن الجميع أغلبية أو معارضة علي حد السواء وطنين طالما كانت المعارضة تلتزم بالقواعد السليمة للحوار الموضوعي.

واستمرار للحديث عن المعارضة، علق رئيس مجلس النواب تعقيباً علي استنكار أحد النواب من حديث بعض ممثلي المعارضة بأن رفضهم ياتي إنطلاقاً من الوطنية، بتأكيدة أن الجميع يقف مع مصر، لكن سنة الحياة وجود أغلبية ومعارضة.

المشهد الثاني، تمثل في أن موافقة ممثلي الهيئة البرلمانية لحزب النور، مذيلة بالتأكيد علي ما أثبت في المضبطة من أن الدولة المدنية لا يقصد بها الدولة الدينية أو العسكرية أو العلمانية.

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المشهد الثالث، ظهر في إعلان نواب سيناء موافقتهم جميعاً علي التعديلات الدستورية، أملين أن يكون سببا في رفع المعاناة عن أبناء سيناء وعودة الحياة إلي طبيعتها، وعلق رئيس مجلس النواب : إن شاء الله الخير كله جاي، في المقابل اشاد رئيس مجلس النواب علي حضور نواب الصعيد بقوله : ملاحظين معايا ملتزمين.

في المقابل قال النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب بمحافظة مرسي مطروح، الذي وافق علي التعديلات الدستورية ، إن الهدف إيصال رسالة إلي الداخل والخارج لتثبيت اركان الدولة المصرية وحفاظاً علي حالة الاستقرار بها ودعما للقيادة السياسية فيما تقوم بها.

ووصف النائب طاهر أبو زيد، الجلسة العامة التي شهدت التصويت علي التعديلات الدستورية بـ"التاريخية" ، واشاد العديد من النواب بحسن إدارة رئيس النواب لجلسات الحوار المجتمعي ومناقشة التعديلات، ووجهت النائبات الشكر لجميع الموافقون علي المادة الخاصة بكوته المرأة في مجلس النواب.