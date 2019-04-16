شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يلزم "الوطنية للانتخابات" بطباعة ورقة للتصويت وأخرى بنص التعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتوفير ورقة مطبوعة من التعديلات الدستورية ، ليطلع عليها الناخب عند التصويت، بجانب ورقة التصويت التى يكتب فيها "موافق أو غير موافق".

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس مساء اليوم، عقب إعلان نتيجة التصويت على التعديلات بالموافقة النهائية: "حرصا من مجلس النواب على استيفاء الإجراءات الدستورية، وحرصا على سلامة الاستفتاء وحرصا على سلامة إجراءات الاستفتاء، فالهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بنشر قرار المجلس بالموافقة على التعديلات ونشر نص التعديلات فى الجريدة الرسمية، وملتزمة بتوفير ورقة مطبوعة من التعديلات مع كل ورقة تصويت على التعديلات حتى يكون كل مواطن على علم بهذه التعديلات، ويكون هناك أوراق معدة فى كل لجنة، ورقة التصويت وورقة التعديلات".

وجدد رئيس البرلمان تأكيد توجيه المجلس الأعلى للإعلام، بأن يتم نشر التعديلات فى جميع وسائل الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية، قائلا: "هذه قرارات على المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات أن يلتزما بها" ، كما دعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس أن يحفزوا المواطنين فى دوائرهم على المشاركة والنزول فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.