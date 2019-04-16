مفاجأة.. واشنطن تصدر خريطة جديدة تضم الجولان لإسرائيل

كتب- أحمد سيف الدين نشر مساعد الرئيس الأمريكي في المفاوضات الدولية، خريطة جديدة، من موقع نظام الخرائط العالمي تضم مرتفعات الجولان إلي سيادة الكيان الصهيوني المحتل. ووفقا لما كتبه جرينبلات على "تويتر"، نشر نظام الخرائط العالمي التابع للإدارة الأمريكية خريطة جديدة لإسرائيل، تضم إلى جانبها هضبة الجولان السورية المحتلة. وجاءت نص تغريدة مساعد ترامب، "مرحبا بكم في أحدث إصدار لنظام الخرائط الدولي الخاص بنا بعد إعلان سيادة إسرائيل على الجولان". تعليقات القراء

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