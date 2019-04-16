وزيرة العمل البريطانية: لا أستبعد الترشح لرئاسة الوزراء خلفا لماي

أعلنت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، ​أمبر رود​، أنها لا تستبعد الترشح لرئاسة الوزراء خلفا ل​تريزا ماي​، مشيرة الى أنها "تركت الباب مفتوحا فيما يتعلق بالترشح للمنصب".

ولم تحدد ماي حتى الآن موعد مغادرة منصبها، ولكنها تعهدت بالرحيل بمجرد إنجاز اتفاق خروج البلاد من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​"، ومع ذلك شرع عدد من وزراء ​حكومة​ ماي، بينهم ​بوريس جونسون​، ودومينيك راب، وساجد جاويد، و​جيريمي هانت​، في تدشين حملات انتخابية.

ويتكهن البعض بأن تعمل رود على تأهيل غيرها للفوز؛ بمعنى أنها قد تترشح ثم تنسحب من السباق وتدعم بمناصريها مرشحا آخر أكثر اقترابا من الفوز، من المرجح أن يكون هو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.