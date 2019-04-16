نتانياهو: تلقيت تهاني على فوزي في الانتخابات من قادة دول عربية وإسلامية

أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أنني تلقيت تهاني على فوزي في ​الانتخابات​ من قادة دول عربية وإسلامية، وليس من قائد واحد أو قائدين، بل من الكثير منهم"، مشيراً إلى أنه "يوجد هنا أمل كبير حيال المستقبل فحولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة".

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، حصول حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو على 36 مقعدا في ​الكنيست​ المكون من 120 عضوا، مما يضعه في موقع الصدارة في المفاوضات لتشكيل ائتلاف يميني.

ويتجه نتانياهو لشغل منصب رئيس الوزراء لفترة خامسة قياسية في الحياة السياسية الإسرائيلية، واثقا من قدرته على تشكيل ائتلاف من الأحزاب الدينية واليمينية.