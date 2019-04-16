أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أنني تلقيت تهاني على فوزي في الانتخابات من قادة دول عربية وإسلامية، وليس من قائد واحد أو قائدين، بل من الكثير منهم"، مشيراً إلى أنه "يوجد هنا أمل كبير حيال المستقبل فحولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة".
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، حصول حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو على 36 مقعدا في الكنيست المكون من 120 عضوا، مما يضعه في موقع الصدارة في المفاوضات لتشكيل ائتلاف يميني.
ويتجه نتانياهو لشغل منصب رئيس الوزراء لفترة خامسة قياسية في الحياة السياسية الإسرائيلية، واثقا من قدرته على تشكيل ائتلاف من الأحزاب الدينية واليمينية.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: تلقيت تهاني على فوزي في الانتخابات من قادة دول عربية وإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.