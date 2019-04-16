شدّد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، تعليقًا على الحريق الّذي نشب في كاتدرائية نوتردام في باريس، على أنّ "أوروبا جريحة وفرنسا جريحة"، لافتًا إلى أنّ "يوم أمس كان مروّعًا لجميع من يحبّون فرنسا ويحبّون باريس".
ولفت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، إلى أنّ "في حياتنا جميعًا، باريس ليست مكانا محايدًا. إنّها مكان نهوى عشقه من جديد. انفطرت قلوبنا لمشاهدة هذه المدينة في خضمّ مأساة، لا تتعلّق ببناء فقط وإنّما تمسّ حياة الشعب الفرنسي". وتعهّد بـ"تضامن الاتحاد الأوروبي".
كانت هذه تفاصيل خبر يونكر: حريق نوتردام سبّب جرحا لأوروبا والاتحاد الأوروبي يتعهد بالتضامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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