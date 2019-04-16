مسؤول روسي: واشنطن تعيق الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بكل الطرق

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن العالم ينتقل من "أحادية القطب المتمركزة في الولايات المتحدة إلى نظام عالمي متعدد المراكز أكثر عدلا، لكن الولايات المتحدة تعيق هذه العملية بكل الطرق".
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي المكرس لبحث مسائل تطوير قطاع الفضاء، أوضح أن "تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة، متعدد المراكز أمر صعب للغاية بسبب المعارضة النشطة من جانب أولئك، الذين يسعون للحفاظ على هيمنتهم في العالم، باستخدام أساليب ضغط مختلفة، اقتصادية وإعلامية، نفسية وعسكرية وسياسية".
وعقد في موسكو اجتماع لمجلس الأمن الروسي، مكرس لرسم الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة في مجال الفضاء، ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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