تعيين مبعوث أممي جديد للعمل مع الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة السودانية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك، "تعيين المحامي الجنوب إفريقي نيكولاس هايسوم، مبعوثًا جديدًا إلى السودان"، للعمل مع الاتحاد الإفريقي، في التوسّط لإنهاء الأزمة الّتي تسبّب بها تولّي المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد.
وأكّد أنّ "هايسوم سيبذل كلّ ما في وسعه لدعم هذه الجهود". مع الإشارة إلى أنّ هايسوم عمِل مبعوثًا للأمم المتحدة في الصومال وأفغانستان والسودان وجنوب السودان.
وكان قد هدّد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتعليق عضوية السودان في المنظمة الّتي تضمّ 55 بلدًا، إذا لم يتحرّك باتجاه إقامة حكم مدني.
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