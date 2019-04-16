تعيين مبعوث أممي جديد للعمل مع الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة السودانية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ​ستيفان دوجاريك​، "تعيين المحامي الجنوب إفريقي نيكولاس هايسوم، مبعوثًا جديدًا إلى ​السودان​"، للعمل مع الاتحاد الإفريقي، في التوسّط لإنهاء الأزمة الّتي تسبّب بها تولّي ​المجلس العسكري​ الانتقالي السلطة في البلاد.

وأكّد أنّ "هايسوم سيبذل كلّ ما في وسعه لدعم هذه الجهود". مع الإشارة إلى أنّ هايسوم عمِل مبعوثًا للأمم المتحدة في ​الصومال​ و​أفغانستان​ والسودان و​جنوب السودان​.

وكان قد هدّد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتعليق عضوية السودان في المنظمة الّتي تضمّ 55 بلدًا، إذا لم يتحرّك باتجاه إقامة حكم مدني.