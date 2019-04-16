السيسي للبرهان: مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم للسودان

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي، في بيان، أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي ​السودان​ي الفريق أول ركن ​عبد الفتاح البرهان​، أكد خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأعرب السيسي عن "استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان"، مشددا على "الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني".

كما استمع السيسي الى "تقدير البرهان لتطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة".

وأعرب السيسي عن ثقته في "قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعاده الاستقرار وتحقيق الامن والحفاظ على مقدرات السودان".

ولفت الرئيس المصري إلى "أهمية تكاتف الجهود الاقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات هذه المرحله ومواجهة الازمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني".