بوتين: سنطلق صاروخ "أنغارا-أ5إم" عام 2025

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، أنه "من المقرر إطلاق أول صاروخ من طراز "أنغارا-أ5إم" من القاعدة الروسية فوستوتشني في عام 2025".
ومن الجدير بالذكر أن "أنغارا" هو مجمع صاروخي فضائي روسي حديث، يشمل مركبات إطلاق صديقة للبيئة من فئات مختلفة، اعتبارًا من الخفيفة وانتهاء بالثقيلة. وتتراوح قدرته على الحمولة ما بين 1.5 إلى 35 طنًا.
وتضم أسرة صواريخ "أنغارا"، صاروخ "أنغارا —1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنغارا-3" من الفئة المتوسطة وصاروخ "أنغارا — 5" مع تعديليها "أنغارا — 5 إم" (محدثة) و"أنغارا — 5 بي" (مأهولة) بالإضافة إلى "أنغارا — 5 في" (ذات حمولة زائدة).
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