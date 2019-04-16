كالن: نتوقع من أميركا أن تمدد إعفاءنا من عقوبات إيران

أكّد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ إبراهيم كالن أن "​أنقرة​ تتوقع من ​الولايات المتحدة​ أن تمدد إعفاء ​تركيا​ من ال​عقوبات​ فيما يتعلق بصفقات شراء ​النفط​ من ​إيران​". وكانت الولايات المتحدة قد منحت تركيا ودولًا أخرى إعفاءات للاستيراد في أوائل تشرين الثاني الماضي، استأنفت تركيا بعدها استيراد الخام الإيراني بعد توقف لمدة شهر.

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