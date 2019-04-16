وزير خارجية اليمن: السعودية تدخلت باليمن بعد طلب رسمي من هادي

أكد وزير الخارجية ​اليمن​ي ​خالد اليماني​ أن "​السعودية​ تدخلت في اليمن بعد طلب من الرئيس الشرعي للبلاد ​عبد ربه منصور هادي​"، مشيراً إلى أن "​الحوثيين​ يطلقون ​الصواريخ​ والطائرات المسيرة على السعودية".

وفي حديث لقناة "​روسيا​ اليوم"، أعرب اليماني عن تطلعه إلى مشاركة جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين) في تنفيذ اتفاق ​الحديدة​، مشيرا إلى أنهم رفضوا كل البنود التي وردت في الاتفاق ولم يعملوا بها.

وشدد على "أننا نعتقد أن الحديدة هي المدخل لحل الأزمة اليمنية"، معتبراً أن مخاوف الحوثيين من ​اتفاق ستوكهولم​ غير مبررة.

ولفت اليماني إلى أن لروسيا دور كبير في إمكانية حل الأزمة اليمنية في ​مجلس الأمن​، مبدياً رغبته في إعادة ل​مجلس النواب​ دوره في ​الحياة​ السياسية اليمني، منوها إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن ​مارتن غريفيث​ رحب بانعقاده.