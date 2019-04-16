وزير خارجية اليمن: السعودية تدخلت باليمن بعد طلب رسمي من هادي

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن "السعودية تدخلت في اليمن بعد طلب من الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي"، مشيراً إلى أن "الحوثيين يطلقون الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية".
وفي حديث لقناة "روسيا اليوم"، أعرب اليماني عن تطلعه إلى مشاركة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في تنفيذ اتفاق الحديدة، مشيرا إلى أنهم رفضوا كل البنود التي وردت في الاتفاق ولم يعملوا بها.
وشدد على "أننا نعتقد أن الحديدة هي المدخل لحل الأزمة اليمنية"، معتبراً أن مخاوف الحوثيين من اتفاق ستوكهولم غير مبررة.
ولفت اليماني إلى أن لروسيا دور كبير في إمكانية حل الأزمة اليمنية في مجلس الأمن، مبدياً رغبته في إعادة لمجلس النواب دوره في الحياة السياسية اليمني، منوها إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث رحب بانعقاده.
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