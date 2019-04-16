شرطة كولورادو تعلن الاستنفار في 13 مدرسة بعد تهديد أمني يعتد به

أعلنت شرطة ولاية ​كولورادو الأميركية​ حالة الاستنفار في مدرسة كولومباين و12 مدرسة أخرى بعد تهديد أمني يعتد به.

وأكد متحدث باسم مدارس منطقة جيفكو في كولورادو أن "جميع الطلاب بأمان".

والمدارس المغلقة هي بيرغون، وبلو هيرون، وكولومبين، وغوفيرنيرز، وكين كاريل، ولي وود، وإيفان، وغيرها.

كما أعلن تجمع مدارس منطقة "جيفكو" أن المدارس الـ 21 في المنطقة قامت بإرسال طلابها عبر الحافلات وإلغاء كافة النشاطات، متوعدة باتخاذ إجراءات حماية مناسبة.