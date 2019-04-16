حمدان: الإنتهاء من التدقيق في قطع حساب 2017 ضروري لإنجاز الموازنة

أكد رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، في حديث تلفزيوني أن "عمل الديوان جار ويتركز على قطع حساب عام 2017"، مشددا على أن "الإنتهاء من التدقيق فيه ضروري لإنجاز موازنة عام 2019".
وأوضح القاضي حمدان أنه "تم التدقيق في أكثر من نصف الحسابات وهي يتكون موجزة والتقرير سيكون معدا للجلسة التشريعية المخصصة للموازنة"، مشيرا الى أن "وزارة المال تتعاون مع المدققين وهناك تلبية سريعة عند وجود أي سؤال أو إستفسار".
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