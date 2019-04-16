الأرصاد الجوية: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جويّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى مساء يوم الاربعاء، يعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي جديد اعتباراً من يوم الجمعة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً وتنشط الرياح أحياناً كما تتساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع 1900 متر وما فوق، تنحسر ​الأمطار​ خلال الليل.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكال التالي:

الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من ​السنة​.

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.