ميشال افرام: الطقس المتقلب مستمر حتى نهاية الاسبوع

اعلن مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام ان "الطقس المتقلب الذي يحمل معه امطار متفرقة سيستمر طيلة ايام الاسبوع الحالي على ان يشهد طقس يومي السبت والاحد المقبلين انخفاضا في درجات الحرارة مع توقعات بان تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر".
ولفت افرام إلى ان "الطقس الربيعي والدافئ يعود الى لبنان بدءا من يوم الاثنين المقبل مع ارتفاع ملحوظ وواضح في درجات الحرارة". ونبه افرام من احتمال تشكل سيول وخصوصا في المناطق الشمالية.
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