ميشال افرام: الطقس المتقلب مستمر حتى نهاية الاسبوع

اعلن مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ​ميشال افرام​ ان "​الطقس​ المتقلب الذي يحمل معه امطار متفرقة سيستمر طيلة ايام الاسبوع الحالي على ان يشهد طقس يومي السبت والاحد المقبلين انخفاضا في ​درجات الحرارة​ مع توقعات بان تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1400 متر".

ولفت افرام إلى ان "الطقس الربيعي والدافئ يعود الى ​لبنان​ بدءا من يوم الاثنين المقبل مع ارتفاع ملحوظ وواضح في درجات الحرارة". ونبه افرام من احتمال تشكل سيول وخصوصا في المناطق الشمالية.