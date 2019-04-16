نحاس: انتخابات طرابلس الفرعية ظرفية ولن تغير شيئًا في المشهد السياسي

أكّد عضو ​كتلة الوسط المستقل​ النائب ​نقولا نحاس​ أن "​خطة الكهرباء​ ليست خطة فعلية بل هي خارطة طريق مليئة بالمطبات"، مشيرًا إلى أن "أساس المشكلة هي كيفية نظر السياسيين للدولة".

وأوضح نحاس أن "التوظيف السياسي وهو نهج أساسي مثبت عند الجميع وهو مسؤول بشكل كبير عن المشاكل الحاصلة"، لافتًا إلى أن "أهم مشاريع الدولة معروف من يأخذها، هم المحظوظون".

وشدّد على أنه "يجب أن نضع اصلاحات متكاملة في ​الموازنة​ ليستعيد المواطنون ثقتهم بدولتهم"، معتبرًا أن "الاصلاحات الاساسية تبدأ بفصل الخدمة التي تقدّمها الدولة للناس عن ال​سياسة​، بالاضافة إلى الغاء مبدأ التوظيف السياسي من القاموس".

ولفت إلى أن "هناك شركات لا تخضع للرقابة وهي 6 مؤسسات كبيرة مستقلة وعامة"، مبينًا أن "ذلك ليس هدرًا بل سوء إدارة وسوء اهتمام".

Advertisements

وأعلن نحاس أنه يشجّع أن "تراعي الموازنة ثلاثة مبادئ أساسية هي العدالة والإنصاف والاستدامة"، كاشفًا أن "الفائدة العالية تأكل من الطبقة الفقيرة".

وشبّه الوضع الحالي إلى "ما كان عليه عام 2002 حين زار الرئيس السابق ​رفيق الحريري​ الرئيس الفرنسي ​جاك شيراك​ وقال إنه لا يستطيع أن يكمل بهذا النحو، نجح في تحسين ​الوضع الاقتصادي​ اللبناني من خلال الحصول على قروض مع صفر بالمئة فوائد"، مشيرًا إلى أن "لا شيء يدوم إذا لم نغذيه والاقتصاد إذا لم نسقيه ونعطيه مناعة وتنافسية وتشريعات، سينهار".

وعن ​الانتخابات الفرعية​ في طرابلس، لفت نحاس إلى أنه "لم يكن لديها طابع منافسة والمشهد بذاته لا يملك رمزية سياسية لأن زعماء المدينة قرروا ذلك"، مشيرًا إلى أن "اللواء الأشرف ريفي ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ اختلفا في موضوع سياسي معين في الماضي، ورأى ريفي أن نائبًا في الزائد أو بالناقص لن يقدم ولن يؤخر في الحياة السياسية، لذلك لم يترشّح".

ووصف نحاس المعركة الانتخابية بـ"الظرفية"، جازمًا أنها "لا تغيّر أي شيء في المشهد السياسي"، مشدّدًا على أن "الناس غير مقتنعين بما يحصل وفقدوا حماسهم بسبب التعب".