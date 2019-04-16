عمار: نعيش في أزمة حادة والبلد يسابق الإنهيار

إعتبر عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي عمار​ في حديث تلفزيوني أن "​لبنان​ يمر بأزمة حادة ويمكننا القول ان البلد يسابق الإنهيار". وحول موقف ​حزب الله​ من كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عن تخفيض الرواتب، أكد عمار اننا "حتى الآن لم نتخذ اي قرار في هذا الشأن".

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