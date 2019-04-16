محمد نصرالله: نتألم عند مشاهدة احتراق كاتدرائية نوتردام ونتضامن مع شعب فرنسا

↵لفت النائب محمد نصرالله إلى أنّ "للحضارة وجهان متّصلان ببعضهما البعض، يبعد كلّ عن الآخر مسافة مئات السنين، وعندما تتضرّر إحدى هذه المعالم التاريخية، نشعر أنّ شيئًا ما يبعدنا عن حضارات قد تشكّل قناة اتصال لنا بالعصور الّتي بنيت فيها".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نتألم عند مشاهدة احتراق كاتدرائية نوتردام في باريس، ونتضامن مع الشعب الفرنسي الشقيق".
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