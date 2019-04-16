صحيفتان صربيّتان تعتبران حريق نوتردام "عقابًا إلهيًّا" بسبب دعم إستقلال كوسوفو

وكالات - إعتبرت صحيفتان صربيتان اليوم، الثلاثاء 16 أفريل 2019، أن الحريق الذي إندلع في كاتدرائية نوتردام الباريسية هو "عقاب إلهي" مذكرة بانه تم رفع علم كوسوفو في الكاتدرائية خلال الاحتفالات في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الاولى.
ولا تعترف صربيا باستقلال كوسوفو الذي اعلن عام 2008 وهي حساسة ازاء أي مسألة تتعلق بالاعتراف الدولي باقليمها السابق.
وعنونت صحيفتا "الو" و"انفورمر" المقربتان من السلطة: "أنزل عليهم العقاب الالهي"، على موقعهما الالكتروني في وقت متأخر الاثنين، قبل ان تسحبا المقالين لاحقا.
ورأت صحيفة "الو" ان الحريق كان "عقابا بعدما تم البصق على الضحايا الصرب" لحرب كوسوفو في التسعينيات حين تدخلت الولايات المتحدة وحلف الاطلسي لدعم الغالبية الالبانية في الاقليم الصربي السابق.
وفي اطار الاحتفالات بذكرى انتهاء الحرب العالمية الاولى، رفعت داخل الكاتدرائية الباريسية اعلام كل الدول التي دعيت للمشاركة وبينها كوسوفو.
ونددت صربيا انذاك بما وصفته بأنه "فضيحة".
وتدهورت العلاقات بين باريس وبلغراد بشكل إضافي حين جلس رئيس كوسوفو هاشم تاجي في 11 الى جانب المدعوين على منصة الشرف فيما كان نظيره الصربي الكسندر فوسيتش في مقعد خلفي.
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