منظمة العفو الدوليّة تدعو الحكومة الليبيّة إلى إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين العالقين في مراكز...

دعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي، الحكومة الليبية أن تفرج فوراً عن جميع المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز حيث يُحتجزون بصورة غير قانونية ويتعرضون لانتهاكات وتعذيب، وذلك تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن أكثر من 700 لاجئ ومهاجر في ليبيا قد علقوا في مركز احتجاز في بلدة قصر بن غشير، على مقربة من الاشتباكات المسلحة العنيفة في طرابلس،

وقالت انه يجب على السلطات بذل كل ما في وسعها لضمان سلامة هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الذين تُركوا دون غذاء ومياه، وغيره من الضروريات، وسط تصاعد العنف في طرابلس وما حولها".

وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية، أنّه يوجد حوالي 3000 مهاجر ولاجئ عالقين في مراكز الاحتجاز في مناطق أبو سالم وغريان وقصر بن غشير، على مقربة من مناطق القتال. وحتى الآن، تمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسهيل نقل 150 لاجئاً من مركز احتجاز عين زارة إلى مرفق التجمع والمغادرة.

وقالت المفوضية إن جهودها الرامية إلى تأمين عمليات نقل إضافية للاجئين من مراكز الاحتجاز الأخرى قد أعيقت بسبب الوصول إلى الأماكن والتحديات الأمنية.

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وقد نزح ما لا يقل عن 18250 شخصاً جراء الاشتباكات المسلحة بالإضافة إلى وقوع 48 ضحية مدنية، بتأكيد الأمم المتحدة، من بينهم 13 مدنياً قتلوا وجرح آخرون.

في يوم الجمعة 12 أفريل أصدرت المفوضية نداءً عاجلاً يدعو إلى الإفراج الفوري عن اللاجئين والمهاجرين من مراكز الاحتجاز في ضوء تدهور الوضع الأمني.

وقد أعاد خفر السواحل الليبي 19 لاجئًا ومهاجرًا على الأقل منذ اندلاع العنف في طرابلس.